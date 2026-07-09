Роспотребнадзор предупредил, что даже один укус комара может привести к заражению

Роспотребнадзор: заразиться инфекцией можно от одного укуса комара

Человек может заразиться опасными заболеваниями даже от одного комариного укуса, заявили в Роспотребнадзоре. Об этом сообщил ТАСС .

«Если комар является переносчиком инфекции, то даже один укус потенциально может привести к инфицированию человека», — отметили в ведомстве.

Насекомые могут быть переносчиками различных инфекций в зависимости от их разновидности. Малярией заражают комары рода Anopheles, лихорадками Денге, Зика и Чикунгунья — Aedes. Лихорадку Западного Нила и японский энцефалит передают комары рода Culex и некоторые другие виды.

Ранее Роспотребнадзор предупредил о рисках заражения зоонозными заболеваниями. В городе источником инфекций могут стать голуби, бездомные животные и грызуны.