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    Врач Водовозов предупредил о вреде жирных кремов и сметаны при ожогах

    При ожоге нужно как можно быстрее охладить пострадавший участок холодной водой. Это поможет остановить повреждение глубоких слоев кожи, рассказал врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов, сообщает RT.

    По словам Водовозова, холодная вода отводит избыточное тепло от пораженного участка. Врач рекомендовал держать его под водой до ощущения онемения.

    Если кожа только покраснела, ожог заживет самостоятельно. Жирные кремы, сметана, кефир и другие народные средства могут навредить: они создают пленку и способствуют перегреву тканей.

    Легкие спреи и гели с пантенолом допустимы лишь на стадии заживления, когда выраженное воспаление пройдет, пояснил специалист.

    При появлении пузырей нужно обратиться к врачу. Вскрывать их самостоятельно нельзя: глубокие слои кожи уязвимы к инфекции. Это грозит гнойными осложнениями, длительным заживлением и рубцами.

    Водовозов также посоветовал хранить в домашней аптечке специальные гидрогелевые повязки для ожогов. По его словам, их можно использовать до появления пузырей.

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