Врач Водовозов предупредил о вреде жирных кремов и сметаны при ожогах

При ожоге нужно как можно быстрее охладить пострадавший участок холодной водой. Это поможет остановить повреждение глубоких слоев кожи, рассказал врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов, сообщает RT .

По словам Водовозова, холодная вода отводит избыточное тепло от пораженного участка. Врач рекомендовал держать его под водой до ощущения онемения.

Если кожа только покраснела, ожог заживет самостоятельно. Жирные кремы, сметана, кефир и другие народные средства могут навредить: они создают пленку и способствуют перегреву тканей.

Легкие спреи и гели с пантенолом допустимы лишь на стадии заживления, когда выраженное воспаление пройдет, пояснил специалист.

При появлении пузырей нужно обратиться к врачу. Вскрывать их самостоятельно нельзя: глубокие слои кожи уязвимы к инфекции. Это грозит гнойными осложнениями, длительным заживлением и рубцами.

Водовозов также посоветовал хранить в домашней аптечке специальные гидрогелевые повязки для ожогов. По его словам, их можно использовать до появления пузырей.