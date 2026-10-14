Врач Уланкина назвала холодные стопы возможным признаком проблем с сосудами

Постоянно холодные стопы, изменение цвета кожи и долго не заживающие раны на ногах могут указывать на нарушение артериального кровообращения. Об этом рассказала врач Ольга Уланкина, сообщает RT .

Врач пояснила: боль в икрах при ходьбе, которая проходит после отдыха и возвращается при движении, называют перемежающейся хромотой. Она может указывать на сужение артерий ног. Особое внимание к этим признакам следует проявлять курильщикам и людям с диабетом.

Проблемы с венами могут сопровождаться вечерними отеками, тяжестью и распиранием в ногах, расширенными венами и сосудистыми сеточками. Последние не всегда свидетельствуют о серьезном заболевании.

Внезапный отек одной ноги с болью, покраснением и горячей кожей требует срочной медицинской помощи. По словам Уланкиной, причиной может быть тромбоз глубоких вен: сгусток крови мешает нормальному кровотоку.

Атеросклероз способен годами протекать незаметно, повышая риск инфаркта и инсульта. Врач посоветовала контролировать давление, холестерин и глюкозу крови. При подозрении на заболевание специалист может назначить УЗИ сосудов с допплерографией. Уланкина призвала не заниматься самолечением мазями, биодобавками и препаратами для разжижения крови.