Ученые нашли быстрый способ уменьшить последствия недосыпа

Короткая велотренировка помогла невыспавшимся людям улучшить память почти так же, как полуторачасовой дневной сон. Исследование опубликовал журнал Proceedings of the National Academy of Sciences .

В эксперименте участвовали 54 здоровых молодых человека. Добровольцы провели без сна 30 часов. После этого одни 20 минут крутили педали с умеренной или высокой интенсивностью, другие отдыхали, а третьи спали днем. Спустя три дня ученые проверили, как участники узнавали ранее запомненную информацию.

Результат тренировавшихся оказался на 21% выше показателя контрольной группы. У участников, которые спали днем, показатель вырос на 23%.

Исследователи обнаружили разницу в механизмах действия двух способов. Электроэнцефалография показала, что после сна признаки усталости мозга снизились. После физической нагрузки они остались высокими. Это позволило предположить, что упражнения улучшали память не благодаря отдыху мозга, а за счет другого процесса.

Автор работы Мадхура Лотликар назвала физическую нагрузку доступным вариантом для врачей и сменных работников, которые не могли поспать в течение рабочего дня. При этом ученые подчеркнули, что тренировка и дневной сон лишь временно помогают справиться с последствиями недосыпа и не заменяют полноценный ночной отдых.

Так же, как и кофе. Диетолог Елена Устинова предупредила, что популярный напиток дает лишь кратковременный прилив бодрости.