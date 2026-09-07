Врач Демьяновская рассказала, что сонливость у детей на уроках может быть связана с недосыпом и дефицитом железа

Дневная сонливость у детей во время занятий может быть вызвана не только поздним использованием гаджетов или скукой. Как рассказала «Известиям» невролог, врач-эксперт Лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская, причинами часто становятся дефицит железа и нарушения дыхания во сне.

Наиболее распространенная проблема — недостаток ночного отдыха. Детям от 6 до 12 лет требуется 9–12 часов сна в сутки, подросткам (13–18 лет) — 8–10 часов. При регулярном позднем отбое и раннем подъеме формируется хронический недосып, который напрямую снижает внимание, память и способность усваивать материал.

Подросткам сложнее всего соблюдать режим из-за изменения биологических ритмов в период полового созревания: их организмам физиологически труднее засыпать рано вечером при необходимости раннего подъема.

Проблема также может заключаться в качестве сна. Одной из причин является обструктивное апноэ — состояние, при котором периодически нарушается дыхание. Из-за этого отдых становится прерывистым и не дает восстановления.

Еще один фактор — дефицит железа. Он вызывает слабость и ухудшение концентрации, а при развитии железодефицитной анемии эти симптомы значительно усиливаются.