Сомнолог Новиков объяснил, как восстановить режим сна осенью

Сокращение светового дня осенью может вызывать сонливость днем и затруднять утренние подъемы. Врач-сомнолог Максим Новиков рекомендовал менять режим постепенно и получать больше света после пробуждения, сообщает Life.ru .

Новиков объяснил, что циркадные ритмы синхронизируются со светом. Осенью организм получает меньше яркого освещения, поэтому раньше воспринимает время как биологическую ночь.

В темноте повышается уровень мелатонина, который готовит организм ко сну. Недостаток дневного света может усиливать вечернюю сонливость и замедлять переход к бодрствованию утром.

Сильнее перемены ощущают люди с нарушенным режимом сна, работники помещений и те, кто редко бывает на улице днем. Эксперт посоветовал закрепить постоянное время подъема и сна. Взрослым обычно требуется от семи до девяти часов сна.

После пробуждения стоит открыть шторы, включить яркий свет или выйти на улицу на 20–30 минут. Вечером следует приглушать освещение. Кофе лучше пить в первой половине дня, а мелатонин и другие добавки не принимать без консультации врача.