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    Врач Литвинова посоветовала заправлять постель через 20–30 минут после сна

    Терапевт Алина Литвинова порекомендовала не заправлять кровать сразу после пробуждения. Постели стоит дать просохнуть в течение 20–30 минут, сообщает «Царьград».

    Литвинова объяснила, что под одеялом сохраняется тепло и влага. Такая среда благоприятна для пылевых клещей. Сами клещи безобидны, но продукты их жизнедеятельности могут вызывать аллергию, в том числе ринит и дерматит, а также провоцировать астму.

    Если оставить постель раскрытой, белье остынет и просохнет после сна. По словам врача, дневной свет и прохлада сдерживают размножение клещей, передает радио Sputnik.

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