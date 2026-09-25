Врач Литвинова посоветовала заправлять постель через 20–30 минут после сна

Терапевт Алина Литвинова порекомендовала не заправлять кровать сразу после пробуждения. Постели стоит дать просохнуть в течение 20–30 минут, сообщает «Царьград» .

Литвинова объяснила, что под одеялом сохраняется тепло и влага. Такая среда благоприятна для пылевых клещей. Сами клещи безобидны, но продукты их жизнедеятельности могут вызывать аллергию, в том числе ринит и дерматит, а также провоцировать астму.

Если оставить постель раскрытой, белье остынет и просохнет после сна. По словам врача, дневной свет и прохлада сдерживают размножение клещей, передает радио Sputnik.