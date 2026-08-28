Педагог Самойленко рекомендовала родителям заранее приучать детей к раннему подъему

В эфире телеканала «Крым 24» методист и педагог-психолог Ирина Самойленко рассказала о том, как помочь детям адаптироваться к школьному режиму после летних каникул. Она подчеркнула, что начало учебного года — это сложный период адаптации, требующий плавного перехода от отдыха к учебе.

По словам специалиста, уроки для первоклассников обычно продолжаются не более 30 минут, а между ними предусмотрены продолжительные перемены. Такой график позволяет избежать переутомления детей и способствует правильному сочетанию умственной деятельности с активным отдыхом.

Самойленко рекомендовала родителям заранее начать приучать детей к раннему подъему примерно за неделю до первого сентября, чтобы облегчить процесс привыкания к новому распорядку дня. Для первоклассников также полезен дневной сон около часа после школьных занятий. Если ребенок чувствует усталость, родителям следует прислушиваться к его потребностям и обеспечивать дополнительные паузы для восстановления сил.

Психологический настрой играет ключевую роль: если дома школа обсуждается как испытание или бесконечная ответственность, первоклассник начинает воспринимать обучение как угрозу. Эксперты советуют развивать у ребенка психологическую выносливость и умение переживать ошибки без чувства катастрофы.