Психолог Куперштейн связала осеннюю грусть с нехваткой света

Семейный и групповой терапевт Цифровой клиники ВСК, клинический психолог Елена Куперштейн объяснила, что осенняя хандра может быть проявлением сезонного аффективного расстройства. Оно возникает из-за сокращения светового дня, сообщает NEWS.ru .

Сезонное аффективное расстройство представляет собой тип депрессии, который чаще появляется осенью и зимой, а весной или летом проходит. Оно распространено в регионах с коротким световым днем и пасмурной погодой.

Куперштейн пояснила, что солнечный свет влияет на выработку серотонина — нейромедиатора, связанного с настроением, спокойствием и устойчивостью к стрессу. Осенью мозг получает меньше световых сигналов, поэтому уровень серотонина может снижаться. Это вызывает тревожность, печаль и потерю интереса к привычным занятиям, пишет ИА НСН.

Одновременно растет выработка мелатонина, который готовит организм ко сну. Избыток гормона в дневное время приводит к вялости и заторможенности. Кроме того, недостаток света может нарушать циркадные ритмы, поскольку освещение регулирует внутренние биологические часы человека.