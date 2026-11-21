Зависимость от алкоголя можно заподозрить, если человек теряет контроль над количеством выпитого и продолжает пить, осознавая негативные последствия для своей карьеры и семьи. Об этом Lenta.ru рассказала психиатр-нарколог, основатель «Клиники доктора Калюжной» Марина Калюжная.

«Регулярность опаснее объема употребляемого алкоголя. У человека, который выпивает по бокалу каждый вечер, зависимость формируется быстрее, чем у того, кто раз в пару месяцев сильно напивается на дне рождения», — пояснила врач.

Она добавила, что бытовой алкоголизм часто возникает после закрепления такого ежедневного ритуала, как «вечер — алкоголь» на уровне привычки. Еще один важный момент — контролирует ли человек количество выпитого, не требуется ли ему большая доза алкоголя для достижения прежнего эффекта.

Ранее Калюжная объяснила, что на скорость опьянения влияет ряд факторов, в числе которых активность ферментов, режим сна (недосып, например) и питание (при пустом желудке быстрее всасывается алкоголь).