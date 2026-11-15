Нарколог Калюжная объяснила, почему люди пьянеют с разной скоростью

Активность ферментов, пол, питание и усталость влияют на скорость опьянения. Об этом рассказала психиатр-нарколог, основательница «Клиники доктора Калюжной» Марина Калюжная, сообщает «Лента.ру» .

По словам врача, даже у людей одной комплекции скорость опьянения может различаться втрое. Это связано с активностью двух ферментов: первый расщепляет спирт до ацетальдегида, второй помогает утилизировать продукты распада. Калюжная пояснила, что при генетически замедленной работе второго фермента ацетальдегид накапливается, а опьянение наступает уже после первого бокала.

При одинаковом весе женщины пьянеют быстрее мужчин: в их организме меньше воды, поэтому концентрация алкоголя в крови оказывается выше. Кроме того, у женщин ниже активность фермента в слизистой желудка, который начинает расщеплять спирт еще до всасывания.

Пустой желудок в разы ускоряет всасывание алкоголя, предупредила нарколог. Его действие также усиливают недосып, усталость, обезвоживание и некоторые лекарства: транквилизаторы, снотворные, антидепрессанты, ряд обезболивающих и антигистаминных препаратов, пишет «Ридус».