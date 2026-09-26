Нарколог Рудковский предупредил о риске зависимости от пива после работы
Одна-две бутылки пива после работы могут постепенно стать обязательным способом расслабиться. Об этом предупредил нарколог Антон Рудковский, передает РИАМО.
По словам Рудковского, при оценке риска зависимости важна не только крепость напитка. Ежедневное употребление пива может быть опаснее редкого употребления крепкого алкоголя: мозг привыкает регулярно получать расслабление с помощью спиртного.
Со временем покупка пива по дороге домой становится автоматической, а человек начинает ждать вечерней выпивки. Без нее могут появиться раздражение и ощущение, что день не закончился. Привычка долго остается незаметной, поскольку пиво часто связывают с отдыхом.
Врач подчеркнул, что употребление пива вечером само по себе не означает алкоголизма. Повод обратить внимание на привычку — раздражение при отсутствии напитка и неспособность расслабиться без алкоголя, сообщает радио Sputnik.