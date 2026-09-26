360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Нарколог Рудковский предупредил о риске зависимости от пива после работы

    Одна-две бутылки пива после работы могут постепенно стать обязательным способом расслабиться. Об этом предупредил нарколог Антон Рудковский, передает РИАМО.

    По словам Рудковского, при оценке риска зависимости важна не только крепость напитка. Ежедневное употребление пива может быть опаснее редкого употребления крепкого алкоголя: мозг привыкает регулярно получать расслабление с помощью спиртного.

    Со временем покупка пива по дороге домой становится автоматической, а человек начинает ждать вечерней выпивки. Без нее могут появиться раздражение и ощущение, что день не закончился. Привычка долго остается незаметной, поскольку пиво часто связывают с отдыхом.

    Врач подчеркнул, что употребление пива вечером само по себе не означает алкоголизма. Повод обратить внимание на привычку — раздражение при отсутствии напитка и неспособность расслабиться без алкоголя, сообщает радио Sputnik.

    Читайте также

    Врач объяснил пользу теста на устойчивость бактерий к антибиотикам

    Россиянам объяснили, как получить компенсацию за некачественное лечение

    Мурашко указал, что неинфекционные заболевания определяют около 75% смертей

    Генетик развеял слухи об использовании «лишних» эмбрионов после ЭКО в косметологии

    Роспотребнадзор рекомендовал сотрудникам магазинов привиться от гриппа

    Заммэра Ракова: более 1,5 миллиона человек начали проходить «Московский чекап»

    Врач назвал неожиданную причину возникновения мигрени

    IMAGO/Zoonar.com/Dmitrii Marchen

    Мифы об ЭКО: генетик объяснил разницу между лечением и евгеникой

    В ноге британки после загадочного укуса завелись личинки, спустя год она умерла

    Jana Bauch/dpa

    Ученые определили, какая физическая нагрузка повысит риск деменции

    Peter Steffen/dpa

    Сомнолог рассказал, как сжигать больше калорий во сне

    Mauricio Jordan de Souza Coelho/http://imagebroker.com/#/search/

    Врач сравнил вред от пива и крепкого спиртного

    Global Look Press