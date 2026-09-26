Нарколог Рудковский предупредил о риске зависимости от пива после работы

Одна-две бутылки пива после работы могут постепенно стать обязательным способом расслабиться. Об этом предупредил нарколог Антон Рудковский, передает РИАМО .

По словам Рудковского, при оценке риска зависимости важна не только крепость напитка. Ежедневное употребление пива может быть опаснее редкого употребления крепкого алкоголя: мозг привыкает регулярно получать расслабление с помощью спиртного.

Со временем покупка пива по дороге домой становится автоматической, а человек начинает ждать вечерней выпивки. Без нее могут появиться раздражение и ощущение, что день не закончился. Привычка долго остается незаметной, поскольку пиво часто связывают с отдыхом.

Врач подчеркнул, что употребление пива вечером само по себе не означает алкоголизма. Повод обратить внимание на привычку — раздражение при отсутствии напитка и неспособность расслабиться без алкоголя, сообщает радио Sputnik.