Нарколог Исаев предупредил об изменениях в работе мозга при алкоголизме

Длительное и интенсивное употребление алкоголя нарушает работу мозга, ухудшает память, концентрацию и способность контролировать поведение. В тяжелых случаях дефицит витамина B1 может вызвать серьезные неврологические расстройства, сообщает «Лента.ру» .

Врач-психиатр, нарколог Руслан Исаев пояснил, что алкоголь оказывает прямое нейротоксическое действие. Он нарушает работу нейромедиаторных систем, связи между нервными клетками и способен повреждать серое и белое вещество мозга.

На МРТ у людей с алкогольной зависимостью фиксируют уменьшение объема отдельных мозговых структур и изменения белого вещества. Чаще они затрагивают лобные отделы, а также зоны, связанные с памятью, мотивацией и контролем поведения.

При длительном употреблении человеку становится труднее запоминать новую информацию, планировать действия и оценивать последствия решений. Алкоголь приобретает все большую значимость для системы вознаграждения, а справляться со стрессом без него становится сложнее, пишут «Известия».

Исаев также отметил, что злоупотребление спиртным нередко сопровождается нарушениями питания и дефицитом тиамина — витамина B1. В тяжелых случаях это может привести к энцефалопатии Вернике и синдрому Корсакова с выраженными нарушениями памяти. На состояние мозга также влияют поражение печени, метаболические нарушения и воспалительные процессы.