Диетолог Баранов заявил, что добавки с магнием не имеют смысла

При полноценном питании организм получает всю необходимую суточную дозу магния из еды, поэтому клинический дефицит этого минерала встречается редко, отметил врач Баранов. По его словам, дефицит может развиться только у людей с тяжелыми заболеваниями ЖКТ, после операций или при алкоголизме. Здоровым людям дополнительный прием добавок практически никогда не имеет смысла.

Врач отметил, что в соцсетях добавкам приписывают особые свойства: глицинат позиционируют как средство от стресса, цитрат — как улучшающий обмен веществ, а малат — как средство от усталости. Научных доказательств этим утверждениям не существует, поэтому такие заявления врач советует воспринимать как рекламу.