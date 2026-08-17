Нарколог Рудковский объяснил, что скрытая зависимость начинается с встраивания алкоголя в повседневную жизнь

Успешная карьера, семья и социальная стабильность не всегда означают отсутствие алкогольной зависимости. Врач психиатр-нарколог клиники «АлкоСпас» Антон Рудковский рассказал Life.ru , что скрытая форма алкоголизма может долго оставаться незамеченной.

По словам эксперта, скрытая зависимость начинается не с ежедневного тяжелого опьянения, а с встраивания алкоголя в повседневную жизнь. Человек выпивает после напряженного дня, на деловых встречах, по выходным или во время перелетов. Окружающие оценивают ситуацию по внешним достижениям, не замечая, какую роль алкоголь уже играет в жизни человека.

Главный тревожный признак — потеря свободы выбора. Вечер без алкоголя становится раздражающим, отдых без него кажется неполным, а попытка сделать паузу постоянно переносится. Постепенно увеличивается доза, сокращаются трезвые интервалы, появляются провалы в памяти, утренняя тревога, нарушения сна и необходимость скрывать реальный объем употребления.

Если алкоголь регулярно влияет на сон, настроение, отношения, давление, работоспособность или безопасность, это уже основание обратиться к врачу. При длительном употреблении алкоголя резкая отмена может вызвать угрожающее состояние, поэтому важна медицинская консультация.