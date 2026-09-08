Подмосковный терапевт Лоиков развеял миф о безвредности бокала вина за ужином

В России проходит Неделя борьбы с алкоголизмом. Терапевт Мытищинской больницы Сергей Лоиков объяснил токсическое влияние даже малых доз спиртного на организм.

Мы привыкли искать компромиссы: верить, что бокал вина полезен для сосудов, а пиво по пятницам — лишь способ снять стресс. Я вынужден огорчить: современная наука не оставляет нам пространства для маневров. Понятие «безопасной дозы», которое транслировали десятилетиями, сегодня официально признано токсичным мифом.

Попадая в мозг, спирт разрушает миелиновые оболочки нейронов, замедляя передачу импульсов. Однако главную угрозу представляет ацетальдегид — продукт распада спирта, вызывающий оксидативный стресс. Он буквально выжигает ДНК клеток коры головного мозга.

Регулярное употребление «умеренных» доз приводит к уменьшению объема гиппокампа — центра памяти. К 50 годам мозг человека, выпивающего ежедневно бокал вина, физиологически старше календарного возраста примерно на 10 лет.

Ацетальдегид — канцерогеном первого класса. При попадании в кровь он связывается с молекулами ДНК, деформируя их двойную спираль.

Кроме того, алкоголь ассоциирован с развитием семи видов рака, включая опухоли молочной железы, кишечника и пищевода.

Даже малые дозы нарушают работу калиевых каналов миокарда, провоцируя фибрилляцию предсердий. Кроме того, этанол вызывает спазм коронарных артерий сразу после кратковременного расширения, создавая эффект качелей, истощающий сосудистую стенку.

Врачи рекомендуют дать организму три недели абсолютной трезвости. Показатели крови, качество сна и состояние кожи станут лучшим доказательством вреда каждой дозы спиртного.