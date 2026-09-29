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    Врач Павлова объяснила отличие ревматоидного артрита от остеоартрита

    Врач общей практики Елена Павлова рассказала, что ревматоидный артрит часто сопровождается повышением температуры и потерей аппетита. При остеоартрите боль усиливается во время нагрузки, сообщает NEWS.ru.

    По словам Павловой, артритом называют более сотни заболеваний суставов. Ревматоидный артрит и остеоартрит различаются по причинам возникновения и подходам к лечению.

    При ревматоидном артрите суставы обычно поражаются симметрично. Чаще страдают кисти, запястья и стопы. Скованность после пробуждения длится более 30–60 минут; возможны усталость, небольшое повышение температуры и снижение аппетита.

    При остеоартрите поражение обычно асимметрично. Болезнь чаще затрагивает колени, бедра и суставы кистей. Утренняя скованность, как правило, проходит в течение 30 минут, а боль уменьшается в покое.

    Точная причина ревматоидного артрита неизвестна: при этом заболевании иммунная система атакует собственные суставы. Павлова отметила роль наследственной предрасположенности. Спровоцировать болезнь могут инфекции, стресс, курение или гормональная перестройка. Остеоартрит связан с износом и повреждением хряща из-за возраста, травм или чрезмерных нагрузок.

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