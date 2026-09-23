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    Врач Новикова назвала бесполезными горчичники и банки при температуре

    Горчичники и банки не помогают снизить температуру и могут повредить кожу. Об этом предупредила врач-оториноларинголог клиники «Атрибьют» Яна Новикова, сообщает RT.

    По словам Новиковой, при обычной инфекции ориентироваться нужно не только на показания термометра, но и на самочувствие. Если человек нормально себя чувствует, пьет и отдыхает, жаропонижающее может не понадобиться. При головной боли и ломоте ждать, пока температура достигнет 38,5 °C, не нужно.

    Врач предупредила о риске передозировки при одновременном приеме нескольких средств с одним действующим веществом. Например, парацетамол может содержаться и в таблетках, и в порошке от простуды. Его избыток способен серьезно повредить печень. Новикова посоветовала проверять состав и дозировку препаратов, а для детей рассчитывать дозу по весу с учетом концентрации сиропа.

    Обтирание спиртом или водкой может вызвать отравление, особенно у детей, а уксусом — раздражение и ожоги кожи. Ледяная ванна способна вызвать дрожь, которая усиливает выработку тепла. Укутывание мешает телу отдавать тепло, а баня повышает риск перегрева и обезвоживания. Горчичники и банки также могут вызвать ожоги и повреждения кожи.

    При обычной инфекции врач рекомендовала отдых, питье, удобную одежду и жаропонижающее при плохом самочувствии. При затрудненном дыхании, спутанности сознания, судорогах или сыпи, которая не бледнеет при надавливании, нужна экстренная помощь. Ребенка младше трех месяцев при температуре от 38 °C необходимо срочно показать врачу.

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