В Минздраве заявили о достаточном запасе лекарств для борьбы с туберкулезом

Российская медицина располагает всеми необходимыми препаратами и тест-системами для диагностики и лечения туберкулеза. Об этом в беседе с РИА «Новости» заявил первый заместитель директора НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава России Вадим Тестов.

Он добавил, что производство этих средств полностью обеспечивается отечественными компаниями.

По его словам, штамм EurA1.1 не представляет ничего нового для России — его зафиксировали еще в 2006 году. Впоследствии этот вариант возбудителя обнаруживали в северо-западных регионах, а также в Белоруссии и Латвии.

Тестов подчеркнул, что SIT266 не обладает повышенной контагиозностью и не приводит к более тяжелому течению инфекции. Симптоматика заболевания при этом штамме соответствует классической клинической картине туберкулеза органов дыхания. В НМИЦ разработали портативное устройство для быстрого определения лекарственной устойчивости возбудителя.

Ранее следы этот штамма обнаружили в США, Европе и Австралии.