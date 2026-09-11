Как сделать осень ярче: почему кардио поднимает настроение и нужно ли пить витамины
Терапевт Кузьменко: кардиотренировки позволят чувствовать себя бодрее осенью
Осенью многим непросто справиться с грустью, несмотря на красоту природы и даже с учетом условно здорового образа жизни. Что делать, чтобы чувствовать себя бодрее, нужно ли пить витамины в этот период и как еще поднять себе настроение — в материале 360.ru.
Что может поднять настроение осенью
Тем, кто хочет чувствовать себя бодрее и веселее, несмотря на осенние дни, врач-терапевт и медицинский блогер Филипп Кузьменко (Доктор Фил) посоветовал заниматься кардиотренировками.
Взрослому человеку без кардиотренировок можно просто забыть о том, что такое чувствовать себя бодрым.
Но даже с учетом кардионагрузок, по словам собеседника 360.ru, гарантий постоянно отличного самочувствия нет. Человек должен иногда испытывать усталость или подавленность: здоровая психика подразумевает наличие всех эмоций, в том числе и не самых приятных.
«Но если вы не занимаетесь никаким видом спорта, то бодрости в вашей жизни будет гораздо меньше», — обратил внимание он.
Интересно
При кардиотренировках пульс разгоняется свыше 100-120 ударов в минуту; продолжительность одной сессии должна составлять порядка 30-40 минут.
Если опыт в занятиях спортом нулевой, то начать можно с быстрой ходьбы, полезны будут функциональные тренировки, йога или пилатес, занятия на велотренажерах или эллипсиоде.
Что включить в осенний рацион
Кузьменко скептически отнесся к рекомендациям о том, что осенью нужно пить поливитамины, назвав подобные призывы рекламой и маркетингом.
«Спрос есть, соответственно, есть предложение, потому что никто не хочет чувствовать себя грустно, а когда ты принимаешь какой-то витамин, может, начинает казаться, что уже не так грустно: ты же что-то сделал. А я сторонник того, что <…> надо уважать все эмоции, в том числе и негативные, не пытаться от них бегать при помощи БАДов и витаминов», — подчеркнул он.
Авитаминоз, по словам собеседника 360.ru, встречается, как правило, у людей асоциального образа жизни или у пожилых, когда у человека в силу каких-либо болезней нет возможности нормально питаться.
Авитаминоз встречается у людей, как правило, асоциальных, которые просто не едят нормально или вообще не едят. Или у очень пожилых, которые тоже в силу каких-то болезней не могут нормально питаться. У среднестатистического здорового человека авитаминоза нет, следовательно, лечить нечего.
Кузьменко добавил, что фрукты, которые считаются частью здорового рациона, сами по себе не содержат каких-то волшебных вещей.
Что еще поможет чувствовать себя бодрее осенью
- Соблюдать режим: если лето было довольно расслабленным, то возвращение к четкому распорядку дня поможет снизить уровень тревоги.
- Ввести определенные ритуалы: гулять после работы, читать книгу вечером, устраивать чаепития в одно и то же время.
- Не загружать себя задачами, распределять нагрузку.
- Определить, за что можно любить осень: например, за золото листьев или прозрачный воздух по утрам или за то, что за ней начнется зима, а значит, не за горами Новый год.