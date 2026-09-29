URA.RU: белковый перекус на ночь помогает избежать скачка сахара в крови

Отказ от еды перед сном может привести к утреннему скачку глюкозы, поэтому организму полезен легкий белковый перекус на ночь. Об этом сообщил сайт URA.RU .

При длительном ночном голодании печень начинает вырабатывать глюкозу из внутренних резервов, что при инсулинорезистентности вызывает резкий подъем сахара в крови натощак.

Цельный белок медленно усваивается и отключает экстренный синтез глюкозы. В качестве безопасного перекуса подходят сваренное яйцо, нежирный сыр, кусочек отварной куриной грудки или 100 граммов творога без сахара. При этом спортивные протеиновые коктейли и добавление углеводов нивелируют полезный эффект.

Специалисты предупредили: при стабильно высоком уровне сахара, заболеваниях почек или подагре менять вечерний рацион можно только после консультации с лечащим врачом.