URA.RU: белковый перекус на ночь помогает избежать скачка сахара в крови
Отказ от еды перед сном может привести к утреннему скачку глюкозы, поэтому организму полезен легкий белковый перекус на ночь. Об этом сообщил сайт URA.RU.
При длительном ночном голодании печень начинает вырабатывать глюкозу из внутренних резервов, что при инсулинорезистентности вызывает резкий подъем сахара в крови натощак.
Цельный белок медленно усваивается и отключает экстренный синтез глюкозы. В качестве безопасного перекуса подходят сваренное яйцо, нежирный сыр, кусочек отварной куриной грудки или 100 граммов творога без сахара. При этом спортивные протеиновые коктейли и добавление углеводов нивелируют полезный эффект.
Специалисты предупредили: при стабильно высоком уровне сахара, заболеваниях почек или подагре менять вечерний рацион можно только после консультации с лечащим врачом.