Врач Кузьменко назвал норму яиц для ежедневного рациона

Врач-терапевт, кардиолог и диетолог Филипп Кузьменко рекомендовал большинству людей съедать одно-два яйца в день. Он отметил, что норму стоит корректировать с учетом рациона, физической активности и потребности в белке, сообщает «Радио 1» .

Кузьменко пояснил, что яйца не обладают токсичными свойствами, поэтому строгого ограничения на их употребление нет. Однако продукт достаточно калориен: избыток яиц может увеличить общую калорийность рациона и привести к набору веса.

Людям, которые активно занимаются спортом и регулярно едят яйца как источник белка, врач посоветовал готовить омлет преимущественно из белков. Это позволит не увеличивать количество жиров в питании.

Врач также отметил, что холестерин в яйцах не требует полного отказа от продукта. Тем, кто хочет есть много яиц, он рекомендовал сокращать число желтков, а необходимые жиры получать из других продуктов, пишет газета «Известия».