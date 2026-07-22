Эндокринолог Кузнецов рассказал, как добрать белок без добавок

Эндокринолог Максим Кузнецов назвал три способа увеличить количество белка в рационе без специальных продуктов и добавок. Он также предупредил, что еда с маркировкой PRO-белок может содержать скрытый сахар, сообщает aif.ru .

Кузнецов рассказал, что увеличить количество белка в рационе можно без специальных добавок и дорогих продуктов.

В первую очередь он посоветовал чередовать источники белка. Вместо постоянного употребления курицы или творога в меню можно включать рыбу, яйца, нут, чечевицу и морепродукты. По словам врача, такой рацион помогает получать разные аминокислоты и не уставать от одних и тех же блюд.

Второй способ — менять отдельные ингредиенты в привычной еде, не увеличивая размер порций. Например, майонез можно заменить греческим йогуртом, добавить белок в омлет или использовать творожный сыр вместо более жирного.

Также Кузнецов рекомендовал распределять белковые продукты между несколькими приемами пищи. Он пояснил, что попытка съесть всю дневную норму за ужином может вызвать тяжесть.

Отдельно врач обратил внимание на продукты с маркировкой PRO-белок. Он предупредил, что батончики, печенье, йогурты, чипсы и коктейли из этой категории могут содержать скрытый сахар и не давать ожидаемой пользы.