Ura.ru: белковый перекус перед сном может помочь снизить утренний сахар

Небольшая порция белковой пищи перед сном может помочь избежать повышения уровня глюкозы утром. Такой перекус подходит не всем, сообщает Ura.ru .

За ночь печень вырабатывает глюкозу, чтобы обеспечить организм энергией. При инсулинорезистентности ее уровень к утру может повыситься. Белковый перекус способен повлиять на этот процесс, но его эффект зависит от состояния здоровья человека.

Для перекуса подойдут вареное яйцо, небольшой кусочек нежирного твердого сыра, отварная куриная грудка или около 100 г нежирного творога без добавок. Их не рекомендуют сочетать с хлебцами, фруктами и сладкими напитками. Сывороточный протеин тоже не стоит считать заменой обычной еде: он усваивается быстрее и, согласно упомянутым в материале исследованиям, может ухудшить реакцию организма на завтрак.

Если лабораторные анализы регулярно показывают утренний сахар выше 7,0 ммоль/л, стоит обратиться к эндокринологу. Консультация также нужна при признаках ночного снижения сахара, заболеваниях почек или подагре. При эндокринных нарушениях менять рацион следует вместе с лечащим врачом.