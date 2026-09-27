360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Ura.ru: белковый перекус перед сном может помочь снизить утренний сахар

    Небольшая порция белковой пищи перед сном может помочь избежать повышения уровня глюкозы утром. Такой перекус подходит не всем, сообщает Ura.ru.

    За ночь печень вырабатывает глюкозу, чтобы обеспечить организм энергией. При инсулинорезистентности ее уровень к утру может повыситься. Белковый перекус способен повлиять на этот процесс, но его эффект зависит от состояния здоровья человека.

    Для перекуса подойдут вареное яйцо, небольшой кусочек нежирного твердого сыра, отварная куриная грудка или около 100 г нежирного творога без добавок. Их не рекомендуют сочетать с хлебцами, фруктами и сладкими напитками. Сывороточный протеин тоже не стоит считать заменой обычной еде: он усваивается быстрее и, согласно упомянутым в материале исследованиям, может ухудшить реакцию организма на завтрак.

    Если лабораторные анализы регулярно показывают утренний сахар выше 7,0 ммоль/л, стоит обратиться к эндокринологу. Консультация также нужна при признаках ночного снижения сахара, заболеваниях почек или подагре. При эндокринных нарушениях менять рацион следует вместе с лечащим врачом.

    Читайте также

    Раскрыты риски бесконтрольного приема витаминов и БАДов для печени и почек

    Врач Базанов рассказал, кому можно ставить новую вакцину от ВПЧ

    Вакцинация

    Клещи на ресницах и не только. Чем может обернуться наращивание

    Matthias Oesterle/ZUMAPRESS.com./global look press

    Минздрав рекомендовал добавить к препарату от герпеса информацию об облысении

    Bulkin Sergey/news.ru

    За неделю в России зафиксировали 734 тысячи случаев ОРВИ

    В России появятся национальные рекомендации по питанию

    Плохой «рецепт» ребенка. Биолог объяснил, что такое носительство и генетическая рулетка

    Pogiba Alexandra/news.ru

    Генетик развеял миф о «заказных» детях с заданными способностями

    Врач раскрыл, что происходит с печенью при ежедневном употреблении алкоголя

    IMAGO/www.imago-images.de

    ВОЗ назвала вопросом времени возникновение новой пандемии

    IMAGO/Westlight

    Онищенко назвал два способа профилактики старческого слабоумия

    «Цегардекс» — первая российская вакцина от ВПЧ. Что о ней известно и кому ее можно ставить

    IMAGO/www.imago-images.de