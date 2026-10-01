URA.RU: сальмонелла погибает в продуктах при температуре от 71 градуса

Для уничтожения сальмонеллы блюда из яиц и фарша необходимо прогревать минимум до 71 градуса, а мясо птицы — до 74 градусов. Об этом сообщил сайт URA.RU со ссылкой на данные Всемирной организации здравоохранения.

Бактерия способна сохраняться в сыром мясе, яйцах и непастеризованном молоке, причем зараженная пища не меняет цвет, запах или вкус. Риск заражения повышает и перекрестное загрязнение через немытые ножи и разделочные доски.

Первые признаки сальмонеллеза обычно проявляются через 12–36 часов: повышается температура, начинаются спазмы в животе, тошнота и диарея. Основную угрозу несет быстрое обезвоживание, которое особенно тяжело протекает у маленьких детей и пожилых людей.

Для профилактики специалисты рекомендуют готовить яйца до полного схватывания белка и желтка, разделять сырые и готовые продукты, а также регулярно мыть руки.