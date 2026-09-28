Офтальмолог Баркевич назвала печень и яйца полезными для зрения

Баркевич объяснила, что для профилактики проблем со зрением достаточно сбалансированного питания. Она рекомендует есть печень, яйца, цельное молоко, хурму и листовую зелень, а жирную рыбу — пару раз в неделю.

Витамин А участвует в работе клеток сетчатки, которые отвечают за зрение в сумерках. Его дефицит может сначала вызвать «куриную слепоту», а затем привести к серьезным поражениям глаз. По словам врача, морковь помогает восполнить нехватку витамина А. Если выявить дефицит вовремя, зрение можно полностью восстановить.

Для сетчатки также важны лютеин и зеаксантин. Они содержатся в шпинате, капусте, другой листовой зелени и яичном желтке, пишет «Ридус».

Эти вещества накапливаются в центральной зоне сетчатки и защищают ее от света. Баркевич отметила, что добавки с лютеином и зеаксантином могут замедлить развитие возрастной макулодистрофии, но принимать их следует только по назначению врача. Здоровым людям и пациентам на ранней стадии болезни они не нужны.