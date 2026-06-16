Врач раскрыл, как не превратить полезную яичницу в вредное блюдо

Один из наиболее популярных видов завтрака — омлет или яичница, но то, насколько они полезны для здоровья, зависит от способа их приготовления и дополнительных ингредиентов. Об этом в беседе с aif.ru рассказал диетолог и эндокринолог Антон Поляков.

«Если попытаться ответить на вопрос, какой вариант самый вредный, а какой самый полезный, то самый вредный — это яичница с колбасой или сосисками, а самый полезный — яичница с овощами», — сказал он.

Поляков добавил, что в случае с яичницей и омлетом не стоит забывать про корочку, образующуюся при жарке. В жареных продуктах она считается самой вредной. Врач посоветовал готовить омлет или яичницу на специальных сковородках, используя небольшое количество масла.

По его словам, лучше всего употреблять вареные яйца. Этот продукт не только вкусен, но и полезен, так как содержит холин, необходимый для печени и головного мозга.

Ранее врач-диетолог Ирина Писарева рекомендовала включить в летний рацион детей яйца как источник высококачественного животного белка.