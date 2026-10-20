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    Врач Маришин предупредил, что поза нога на ногу может усилить боль в пояснице

    Долгое сидение со скрещенными ногами может усиливать боли в пояснице и тазобедренных суставах. Об этом рассказал врач спортивной медицины, травматолог-ортопед Иван Маришин, сообщает RT.

    По словам специалиста, большинству здоровых людей можно иногда сидеть нога на ногу, если это не вызывает дискомфорта. Важнее не сама поза, а продолжительность неподвижности.

    Скрещивание ног меняет положение таза и бедер, распределение нагрузки на позвоночник. Длительное сидение в такой позе может вызывать мышечное напряжение, особенно при уже имеющихся проблемах с поясницей или тазобедренными суставами.

    Неподвижность также снижает активность мышц ног, обеспечивающих отток венозной крови к сердцу. Это способствует застою крови и особенно опасно для людей с повышенным риском венозного тромбоза.

    Врач рекомендовал обеспечить опору для спины, поставить стопы на пол или подставку, подобрать удобную высоту стола и кресла. Каждые 30–60 минут стоит вставать на две–пять минут, чтобы пройтись или размяться. Эргономичная мебель не заменяет движения.

    При измерении давления скрещенные ноги могут завышать показатели. Для достоверного результата спина должна иметь опору, а обе стопы — полностью стоять на полу.

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