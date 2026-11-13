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    Врач Маматов посоветовал есть лапшу быстрого приготовления лишь изредка

    Врач восстановительной медицины, невролог Алексей Маматов рекомендовал ограничить лапшу быстрого приготовления несколькими разами в месяц при сбалансированном рационе, сообщает Газета.ru.

    Маматов пояснил, что универсальной медицинской нормы в пачках за месяц не существует. Для здоровья важнее общий рацион: редкий быстрый обед отличается от регулярной замены полноценной еды лапшой.

    Главные недостатки продукта — большое количество соли и высокая степень переработки. Лапша не дает такого разнообразия питательных веществ, как прием пищи с овощами и источником белка. Ее употребление несколько раз в неделю вместо обеда или ужина приводит к избытку натрия и негативно влияет на здоровье.

    Врач предложил использовать не весь пакетик приправы, чтобы уменьшить количество соли. Добавление яйца, курицы, рыбы или другого источника белка, а также овощей сделает блюдо более полноценным, пишет kp.ru.

    Маматов также посоветовал учитывать дополнения к лапше. Колбаса, майонез, соленые закуски и сладкие напитки повышают общее содержание соли, насыщенных жиров и свободных сахаров в таком приеме пищи. При этом редкое употребление лапши само по себе не делает разнообразный рацион нездоровым.

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