Врач Маматов посоветовал есть лапшу быстрого приготовления лишь изредка

Маматов пояснил, что универсальной медицинской нормы в пачках за месяц не существует. Для здоровья важнее общий рацион: редкий быстрый обед отличается от регулярной замены полноценной еды лапшой.

Главные недостатки продукта — большое количество соли и высокая степень переработки. Лапша не дает такого разнообразия питательных веществ, как прием пищи с овощами и источником белка. Ее употребление несколько раз в неделю вместо обеда или ужина приводит к избытку натрия и негативно влияет на здоровье.

Врач предложил использовать не весь пакетик приправы, чтобы уменьшить количество соли. Добавление яйца, курицы, рыбы или другого источника белка, а также овощей сделает блюдо более полноценным, пишет kp.ru.

Маматов также посоветовал учитывать дополнения к лапше. Колбаса, майонез, соленые закуски и сладкие напитки повышают общее содержание соли, насыщенных жиров и свободных сахаров в таком приеме пищи. При этом редкое употребление лапши само по себе не делает разнообразный рацион нездоровым.