Сургутские ученые нашли опасную для беременных комбинацию генов
Сургутские генетики обнаружили факторы риска осложнений при беременности
Ученые из Сургутского государственного университета выявили комбинацию генов, которая вызывает осложнения во время беременности. Об этом сообщило РИА «Новости».
Специалисты изучили гены 248 беременных женщин, у которых возникали тяжелые осложнения. Ученые установили, что здоровье пациенток зависело не только от образа жизни, но и от генов.
«Мы брали анализы крови, проводили генотипирование и изучали полиморфизмы генов (нормальные, часто встречающиеся в популяции варианты последовательности ДНК)», — рассказала изданию доцент, ведущий научный сотрудник Научно-образовательного центра Медицинского института СурГУ Анна Морозкина.
Благодаря исследованиям специалисты смогут заранее выяснить, входит ли женщина в группу риска и нужно ли вести за ней более детальное наблюдение.
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