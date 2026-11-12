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    Сургутские ученые нашли опасную для беременных комбинацию генов

    Сургутские генетики обнаружили факторы риска осложнений при беременности

    Фото: 360.ru

    Ученые из Сургутского государственного университета выявили комбинацию генов, которая вызывает осложнения во время беременности. Об этом сообщило РИА «Новости».

    Специалисты изучили гены 248 беременных женщин, у которых возникали тяжелые осложнения. Ученые установили, что здоровье пациенток зависело не только от образа жизни, но и от генов.

    «Мы брали анализы крови, проводили генотипирование и изучали полиморфизмы генов (нормальные, часто встречающиеся в популяции варианты последовательности ДНК)», — рассказала изданию доцент, ведущий научный сотрудник Научно-образовательного центра Медицинского института СурГУ Анна Морозкина.

    Благодаря исследованиям специалисты смогут заранее выяснить, входит ли женщина в группу риска и нужно ли вести за ней более детальное наблюдение.

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