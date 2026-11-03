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    Врач Кондрахин предупредил, что головная боль с рвотой может указывать на инсульт

    Головная боль, которая не ослабевает и провоцирует рвоту, может быть признаком инсульта. Об этом предупредил врач-терапевт, кардиолог, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин, сообщает RT.

    Кондрахин назвал еще одним тревожным признаком боль, которая не проходит несколько часов, несмотря на прием лекарств. По его словам, головная боль может быть как физиологическим состоянием, так и симптомом опасных заболеваний.

    Среди других видов врач выделил мигрень и головную боль напряжения. Последняя возникает при постоянной работе за компьютером или телефоном. Также боль может сопровождать высокое давление.

    Кондрахин назвал большой ошибкой попытки заглушить симптомы обезболивающими. Он пояснил, что такие препараты не лечат причину боли, а попытки уменьшить ее без внимания к проблеме могут привести к потере времени.

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