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    Врач Кондрахин допустил повторное заражение ветрянкой при низком иммунитете

    Человек может повторно заболеть ветрянкой при низком иммунитете, однако такие случаи крайне редки. Врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин предупредил, что у взрослых инфекция обычно протекает тяжелее, сообщает NEWS.ru.

    Обычно после ветряной оспы формируется пожизненный иммунитет. Однако при его ослаблении возможно повторное заражение, пояснил Кондрахин. По его словам, такие ситуации встречаются примерно в одном случае на миллион.

    Врач отметил, что контакт с вирусом ветряной оспы часто приводит к заболеванию. Инфекция особенно распространена в детских учреждениях.

    Во взрослом возрасте ветрянка переносится тяжелее, поэтому к болезни нельзя относиться легкомысленно.

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