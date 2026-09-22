Врач Кондрахин допустил повторное заражение ветрянкой при низком иммунитете

Человек может повторно заболеть ветрянкой при низком иммунитете, однако такие случаи крайне редки. Врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин предупредил, что у взрослых инфекция обычно протекает тяжелее, сообщает NEWS.ru .

Обычно после ветряной оспы формируется пожизненный иммунитет. Однако при его ослаблении возможно повторное заражение, пояснил Кондрахин. По его словам, такие ситуации встречаются примерно в одном случае на миллион.

Врач отметил, что контакт с вирусом ветряной оспы часто приводит к заболеванию. Инфекция особенно распространена в детских учреждениях.

Во взрослом возрасте ветрянка переносится тяжелее, поэтому к болезни нельзя относиться легкомысленно.