Раскрыта роль препаратов в процессе похудения

Людям, желающим снизить вес, не стоит надеяться только на препараты для похудения. Медикаментозное лечение применяется как дополнение к физической активности и диете, не заменяя их, рассказала РИА «Новости» директор направления по лечению ожирения Бостонского медицинского центра, представитель Американского общества по изучению ожирения Ивания Ризо.

«Во всех одобренных показаниях для лечения ожирения указано, что они должны использоваться в дополнение к рациону с пониженной калорийностью и повышенной физической активности», — пояснила она.

Эксперт добавила, что клинические исследования показали снижение веса на 15% и 20% при применении семаглутида и тирзепатида соответственно. При этом правильнее будет считать медикаментозное лечение ожирения как терапию хронического заболевания. Не нужно противопоставлять лекарства и изменение образа жизни.

Ранее доцент кафедры педагогики и медицинской психологии Сеченовского университета Антон Сорин предупредил, что препараты для похудения не решат проблемы булимии или компульсивного переедания.