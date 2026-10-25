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    Врач Кондрахин назвал группы риска по язве желудка

    Терапевт Кондрахин: прием аспирина может привести к развитию язвы

    Мужчины с первой группой крови и люди с хроническим стрессом чаще страдают язвой желудка. О факторах риска рассказал врач-терапевт Андрей Кондрахин, сообщает aif.ru.

    По словам Кондрахина, язва желудка — хроническое заболевание с периодами обострения. Обычно она формируется постепенно: сначала возникает гастрит, затем эрозивный гастрит и только потом язва.

    Отдельно врач выделил стрессорную язву. Она может появиться во время инфаркта миокарда или после него.

    Терапевт отметил роль наследственности: если у отца была язва, риск есть и у детей, причем у мальчиков чаще, чем у девочек. Кондрахин также связал повышенную частоту заболевания у холериков с их эмоциональностью.

    Еще один фактор риска — прием нестероидных противовоспалительных препаратов, в том числе ацетилсалициловой кислоты. По словам врача, эти лекарства могут привести к развитию язвы желудка, пишет «Свободная пресса».

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