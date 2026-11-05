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    Врач Кашух объяснила возникновение проблем с кишечником после ОРВИ

    Вздутие и нарушения стула могут сохраняться после выздоровления от ОРВИ. Гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Екатерина Кашух объяснила возможные причины, сообщает RT.

    Воспаление при инфекции затрагивает весь организм и может менять скорость продвижения пищи по кишечнику. Это вызывает газообразование, запоры или диарею. Недостаток воды и клетчатки во время болезни также усиливает дискомфорт.

    Антибиотики могут менять кишечную микрофлору и вызывать диарею. Жаропонижающие и обезболивающие при частом или длительном приеме способны повреждать слизистую желудка и кишечника. Симптомы иногда остаются после отмены лекарств. Причиной могут быть и питание либо ранее существовавшие заболевания, а не сама инфекция.

    Кашух посоветовала постепенно возвращаться к сбалансированному рациону, есть регулярно небольшими порциями и пить достаточно воды. Стоит ограничить жирную пищу и продукты, усиливающие вздутие. Полезны прогулки и умеренная активность. Принимать антибиотики, ферменты и пробиотики без назначения не следует.

    Если дискомфорт и нарушения стула длятся больше недели, нужно обратиться к гастроэнтерологу. Кровь в кале, сильная боль, высокая температура или признаки обезвоживания требуют немедленной медицинской помощи.

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