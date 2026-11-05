Ученые нашли фрукты для профилактики проблем с сосудами

Регулярное употребление авокадо и манго может снизить риск сосудистых патологий у людей с повышенным уровнем сахара. Исследование Иллинойского технологического института опубликовано в журнале Journal of the American Heart Association .

Ученые в течение восьми недель следили за показателями здоровья людей от 30 до 60 лет, поделенных на две группы. Одна ежедневно съедала по одному авокадо и стакану манго, другой предлагалась контрольная диета из продуктов той же калорийности, но с низким содержанием жира и клетчатки.

Исследователи оценили работу внутренней выстилки сосудов. Степень расширения крупных кровеносных сосудов в ответ на увеличение скорости кровотока увеличилась на 1% у людей из первой группы и уменьшалась — у второй.

Такую же связь обнаружили при измерении центрального и плечевого диастолического артериального давления, особенно у мужчин. По итогам исследования ученые посоветовали людям с предиабетом включить авокадо и манго в рацион.

Ранее врач-терапевт Можайской больницы Ильяс Тарамов перечислил продукты, которые разрушают сосуды из-за большого количества соли и жиров.