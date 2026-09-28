Врач Каландия предупредил об опасности горячего чая при боли в горле

Обжигающий чай может усилить боль в горле и повредить воспаленную слизистую. Для облегчения симптомов лучше пить воду комфортной температуры, рассказал терапевт «СМ-Клиники» Шота Каландия, сообщает RT .

Теплая вода смачивает слизистую, поэтому першение ненадолго ослабевает, а глотать становится легче. По словам Каландии, это особенно заметно при сухом воздухе или заложенности носа, из-за которой человек дышит ртом. Однако вода не создает защитную пленку, и облегчение быстро проходит.

Врач пояснил, что для такого эффекта не нужны чай, лимон или другие добавки. Если кислые напитки вызывают жжение, от них лучше временно отказаться. Пить можно понемногу в течение дня, ориентируясь на жажду и самочувствие. Заставлять себя выпивать много жидкости ради «промывания горла» не нужно.

Теплая вода не уничтожает возбудителей инфекции и не устраняет причину воспаления. При боли в горле допустимо пить воду комнатной температуры или прохладную, если так комфортнее. Если боль усиливается, мешает пить или не проходит в течение недели, Каландия советует обратиться к врачу. При затрудненном дыхании или невозможности проглотить слюну медицинская помощь нужна немедленно.