360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Врач Иванова предупредила о риске астмы из-за пылевых клещей

    Аллерголог-иммунолог Олеся Иванова предупредила: пылевые клещи в постели, пледах и мебели могут вызвать аллергический ринит и бронхиальную астму, сообщает «Абзац».

    При аллергическом рините появляются насморк и заложенность носа без очевидной причины, которые сохраняются больше недели. Возможны также чихание, слезотечение и зуд век. На астму могут указывать приступы удушья, одышка и затрудненный выдох, пишет kp.ru.

    Иванова посоветовала не откладывать обращение к специалисту. По ее словам, аллергия может прогрессировать: у человека повышается чувствительность к плесени, пыльце и эпителию животных, а инфекции могут протекать с осложнениями.

    Читайте также

    Московские хирурги спасли двухлетнего ребенка с редким заболеванием пищевода

    Врачи в Ростовской области спасли малышку с семикратным обвитием пуповины

    Попова посоветовала избегать людей с насморком и кашлем

    Мурашко указал, что неинфекционные заболевания определяют около 75% смертей

    Россиянам объяснили, как получить компенсацию за некачественное лечение

    Кардиолог Прокофьев дал советы россиянам перед магнитной бурей

    Врач сравнил вред от пива и крепкого спиртного

    Global Look Press

    Подмосковный алгоритм скрининга повысит диагностику муковисцидоза на 15%

    Врач объяснил, почему простуду опасно переносить на ногах

    Pogiba Alexandra/news.ru

    Пора прививаться от гриппа. Почему не стоит пропускать вакцинацию и как на нее записаться

    Bulkin Sergey/news.ru

    Россиянам рассказали, можно ли «приучить» организм к аллергену

    Роспотребнадзор перечислил животных, от которых можно заразиться бешенством