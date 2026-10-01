Врач Иванова предупредила о риске астмы из-за пылевых клещей

Аллерголог-иммунолог Олеся Иванова предупредила: пылевые клещи в постели, пледах и мебели могут вызвать аллергический ринит и бронхиальную астму, сообщает «Абзац» .

При аллергическом рините появляются насморк и заложенность носа без очевидной причины, которые сохраняются больше недели. Возможны также чихание, слезотечение и зуд век. На астму могут указывать приступы удушья, одышка и затрудненный выдох, пишет kp.ru.

Иванова посоветовала не откладывать обращение к специалисту. По ее словам, аллергия может прогрессировать: у человека повышается чувствительность к плесени, пыльце и эпителию животных, а инфекции могут протекать с осложнениями.