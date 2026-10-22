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    Врач Хан объяснила, как осенняя темнота влияет на самочувствие

    Врач Хан: приятные события помогают справиться с чувством однообразия

    Короткий световой день может усиливать ощущение, что все время уходит на обязанности. Врач-методист Светлана Хан связала это также с нехваткой времени на себя, сообщает «Краснодарские известия».

    Осенью многие уходят на работу или учебу до рассвета, а возвращаются в темноте. По словам Хан, человек видит дневной свет преимущественно из окна и может чувствовать, что в расписании нет места для собственной жизни.

    После захода солнца организм получает сигнал о переходе в вечерний режим. Поэтому день кажется законченным, хотя домашние дела и другие обязанности еще требуют внимания.

    У взрослых такое состояние нередко сопровождается однообразием, нехваткой впечатлений и потерей контроля над временем. У детей оно может проявляться раздражительностью, капризами и нежеланием идти в школу или детский сад.

    Врач посоветовала включать в расписание небольшие приятные события: прогулки в светлое время суток, семейные завтраки, встречи с близкими и любимые занятия по вечерам. Даже короткие, но регулярные моменты отдыха и общения помогают почувствовать, что день состоит не только из обязанностей.

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