Врач Гаврикин предупредил, что сон на животе перегружает шею и затрудняет дыхание

Вечернее использование гаджетов, алкоголь и тяжелая еда могут ухудшить ночной отдых. Стабильный режим и правильные условия в спальне помогают наладить сон, сообщает udm-info.ru .

Ложиться и вставать лучше в одно время, включая выходные. За полтора часа до сна стоит убрать телефон и выключить телевизор: свет экранов тормозит выработку мелатонина. Расслабиться помогут теплый душ, чтение и дыхательные практики.

Последнюю чашку кофе или крепкого чая лучше выпивать не позднее 15:00–16:00. Алкоголь нарушает структуру сна, а плотный ужин и интенсивная тренировка перед сном затрудняют засыпание. В спальне рекомендуют поддерживать темноту, тишину и температуру около 18–20 °C.

Врач-кинезиолог Михаил Гаврикин назвал сон на животе наименее желательным: он создает давление на грудную клетку и напряжение в шее. Поза на спине физиологически нейтральна, но при храпе или апноэ предпочтительнее спать на боку. Подушка должна удерживать шею на одной оси с позвоночником.

По рекомендациям Национального фонда сна США, большинству взрослых нужно 7–9 часов сна. Менять расписание лучше постепенно — на 15–20 минут каждые несколько дней. Если трудности с засыпанием или утренняя разбитость сохраняются несколько недель, следует обратиться к врачу, пишет VSE42.RU.