Врач Долгих рассказала о пользе мойвы для костей и сосудов

Хабаровский врач Надежда Долгих назвала мойву доступным источником белка, витаминов и минералов. Рыба содержит вещества для поддержания здоровья кожи, нервной системы и сердца, сообщает transsibinfo.com .

По словам Долгих, порция мойвы весом 85 граммов покрывает почти треть суточной потребности взрослого в белке. Рыба содержит фосфор, селен, витамин B12, марганец и жирные кислоты омега-3, а также цинк, магний и кальций, пишет «Свободная пресса».

Врач связала пользу мойвы для кожи и волос с селеном, витаминами группы B и жирными кислотами. Фосфор участвует в выработке энергии, кальций — в передаче нервных сигналов и сокращении мышц. Минералы помогают поддерживать плотность костей, а омега-3 — холестериновый баланс.

Долгих посоветовала уделять внимание приготовлению и не отказываться от мягких косточек: они содержат полезные для скелета минералы. Обычно мойву жарят на сковороде или во фритюре, предварительно удалив внутренности и обваляв рыбу в панировке.

Мойва, или уек, относится к семейству корюшковых. В Охотском море она встречается возле Шантарских островов, в Удской губе и бухте Аян. Длина рыбы обычно не превышает 30 сантиметров.