Врач Денисов назвал необходимые обследования при повышенном давлении

При повышенном давлении необходимо проверить состояние сердца и почек, а также оценить риск атеросклероза. Об обследованиях рассказал медицинский директор Международной медицинской лаборатории Хеликс Дмитрий Денисов, сообщает Свободная пресса .

Денисов объяснил, что суточное мониторирование артериального давления позволяет оценить его колебания в естественных условиях. Диагностика не должна ограничиваться измерением в кабинете врача.

Для оценки рисков и состояния органов-мишеней нужны липидный спектр — холестерин и его фракции, общий анализ мочи и биохимический анализ крови на глюкозу, креатинин, калий и натрий. Анализ мочи помогает выявить раннее поражение почек. Врачи также назначают электрокардиограмму и УЗИ сердца для выявления гипертрофии миокарда.

По словам Денисова, основу профилактики и немедикаментозного лечения составляет изменение образа жизни. Врач рекомендовал средиземноморскую диету: больше овощей, фруктов, рыбы и цельнозерновых продуктов, меньше красного мяса, соли и промышленно обработанной пищи.

Денисов также посоветовал нормализовать вес, управлять стрессом и уделять ходьбе, плаванию или езде на велосипеде не менее 150 минут в неделю.