360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Врач Денисов назвал необходимые обследования при повышенном давлении

    При повышенном давлении необходимо проверить состояние сердца и почек, а также оценить риск атеросклероза. Об обследованиях рассказал медицинский директор Международной медицинской лаборатории Хеликс Дмитрий Денисов, сообщает Свободная пресса.

    Денисов объяснил, что суточное мониторирование артериального давления позволяет оценить его колебания в естественных условиях. Диагностика не должна ограничиваться измерением в кабинете врача.

    Для оценки рисков и состояния органов-мишеней нужны липидный спектр — холестерин и его фракции, общий анализ мочи и биохимический анализ крови на глюкозу, креатинин, калий и натрий. Анализ мочи помогает выявить раннее поражение почек. Врачи также назначают электрокардиограмму и УЗИ сердца для выявления гипертрофии миокарда.

    По словам Денисова, основу профилактики и немедикаментозного лечения составляет изменение образа жизни. Врач рекомендовал средиземноморскую диету: больше овощей, фруктов, рыбы и цельнозерновых продуктов, меньше красного мяса, соли и промышленно обработанной пищи.

    Денисов также посоветовал нормализовать вес, управлять стрессом и уделять ходьбе, плаванию или езде на велосипеде не менее 150 минут в неделю.

    Читайте также

    Врач назвал специфические признаки сердечной одышки

    В Минздраве указали, что проект бюджета гарантирует рост финансирования медпомощи по ОМС

    Мясников пошутил о последствиях увлечения БАДами у молодежи

    Пик активности клещей в России продлился из-за аномально теплой осени

    Назван максимальный детородный возраст женщин и мужчин

    Подмосковный врач предостерегла родителей от поиска диагноза с ИИ

    Уролог Степанов объяснил, почему мастурбация не заменит секс

    Пять опасных инфекций. Как они связаны с развитием рака

    Терапевт рассказал, при какой погоде пора надевать шапку

    изображение сгенерировано ИИ/360.ru

    Московские хирурги спасли двухлетнего ребенка с редким заболеванием пищевода

    Песков заявил об уведомлении ВОЗ по эпидемической ситуации в Иркутской области

    Россиянам рассказали, можно ли «приучить» организм к аллергену