Врач Чернышова предупредила, что грязный увлажнитель воздуха может вызвать легионеллез и аспергиллез
Неправильное использование увлажнителей воздуха может привести к легионеллезу, аспергиллезу и увлажнительной лихорадке. Об этом рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова, сообщает Москва 24.
В отопительный сезон сухой воздух в квартире вредит слизистым оболочкам и снижает защитные силы организма. Однако в резервуаре увлажнителя могут размножаться бактерии и плесневые грибки. Они способны вызывать тяжелые заболевания и ухудшать течение хронических болезней, пояснила Чернышова.
Вдыхание аэрозоля со спорами грибков и бактериями может вызвать увлажнительную лихорадку. Она проявляется гриппоподобными симптомами: повышенной температурой, кашлем и насморком. Особенно опасен регулярный контакт с такими микроорганизмами для людей с бронхиальной астмой, хронической обструктивной болезнью легких и склонностью к аллергии.
Терапевт посоветовала ежедневно полностью менять воду, а не доливать свежую к оставшейся, и как можно чаще мыть резервуар.
Для контроля влажности врач рекомендовала приобрести гигрометр. Показатель не должен превышать 50%: более высокая влажность создает условия для развития плесени и пылевых клещей, способных вызывать аллергию.