Врач Чернышова перечислила симптомы гонконгского гриппа

Терапевт Чернышова: вакцинация лучше всего защищает от гриппа

В России выявили первые случаи заражения мутировавшим штаммом гонконгского гриппа. Его симптомы не отличаются от признаков обычного гриппа, сообщает aif.ru .

Врач-терапевт Надежда Чернышова назвала среди симптомов резкий подъем температуры до 38–40 градусов, слабость, головную боль, боли в глазах и мышцах. По ее словам, определить штамм без анализов нельзя.

При первых признаках болезни врач посоветовала остаться дома и взять больничный, чтобы не заражать других. Она также рекомендовала постельный режим и обильное теплое питье, пишет RT.

При сильном жаре можно принимать жаропонижающие, согласованные с врачом.

Чернышова отметила, что в первые 48 часов могут помочь противовирусные средства, но принимать их следует после консультации с врачом. Самым действенным способом профилактики она назвала вакцинацию. По словам терапевта, наиболее подходящее время для прививки — с сентября по октябрь.