360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Врач Чернышова перечислила симптомы гонконгского гриппа

    Терапевт Чернышова: вакцинация лучше всего защищает от гриппа

    В России выявили первые случаи заражения мутировавшим штаммом гонконгского гриппа. Его симптомы не отличаются от признаков обычного гриппа, сообщает aif.ru.

    Врач-терапевт Надежда Чернышова назвала среди симптомов резкий подъем температуры до 38–40 градусов, слабость, головную боль, боли в глазах и мышцах. По ее словам, определить штамм без анализов нельзя.

    При первых признаках болезни врач посоветовала остаться дома и взять больничный, чтобы не заражать других. Она также рекомендовала постельный режим и обильное теплое питье, пишет RT.

    При сильном жаре можно принимать жаропонижающие, согласованные с врачом.

    Чернышова отметила, что в первые 48 часов могут помочь противовирусные средства, но принимать их следует после консультации с врачом. Самым действенным способом профилактики она назвала вакцинацию. По словам терапевта, наиболее подходящее время для прививки — с сентября по октябрь.

    Читайте также

    Роспотребнадзор рекомендовал сотрудникам магазинов привиться от гриппа

    Сомнолог рассказал, как сжигать больше калорий во сне

    Mauricio Jordan de Souza Coelho/http://imagebroker.com/#/search/

    Врачи в Ростовской области спасли малышку с семикратным обвитием пуповины

    В Роспотребнадзоре заявили о напряженной эпидемиологической ситуации в мире

    Врач объяснил пользу теста на устойчивость бактерий к антибиотикам

    Россиянам рассказали, как лечить простуду без температуры

    Pogiba Alexandra/news.ru

    В Сеченовском университете робот помог прооперировать пациента с пороком сердца

    Кардиолог предупредил о риске ухудшения зрения при гипертонии

    Marijan Murat/dpa/Global look press

    Врач раскрыл, может ли холод спровоцировать ОРВИ

    Генетик развеял миф о «заказных» детях с заданными способностями

    Ученые выяснили влияние загрязненного воздуха на зрение

    Дерматолог рассказал, могут ли завестись клещи в наращенных ресницах

    сгенерировано нейросетью/360.ru