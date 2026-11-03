Врач Чернышова назвала признаки менингококкового сепсиса

Высокая температура, заторможенность и багровая сыпь могут указывать на менингококковый сепсис. Об опасности инфекции рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова, передает «Вечерняя Москва» .

По словам Чернышовой, инфекция может проявляться температурой, насморком и болью в горле, напоминая обычное острое респираторное заболевание. При развитии сепсиса возникает системное поражение организма с инфекционно-токсическим шоком. Состояние ухудшается стремительно и может привести к смерти.

Врач также предупредила о риске поражения тканей мозга и тяжелых осложнений, включая паралич и слепоту. Помимо детей и пожилых, в группу риска входят люди с ослабленным иммунитетом и жители общежитий или казарм. Для профилактики Чернышова рекомендовала заранее пройти вакцинацию.