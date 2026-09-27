Врач Бонадыкова предупредила, что свист при выдохе может указывать на болезни бронхов

Врач-кардиолог Валерия Бонадыкова объяснила, что одышка требует внимания, если возникает при привычной нагрузке, долго не проходит или появляется в покое, сообщает газета «Известия» .

Одышка после интенсивной нагрузки может быть нормальной реакцией. По словам Бонадыковой, повод обратиться к врачу появляется, если нехватку воздуха вызывает привычная нагрузка или дыхание долго не восстанавливается после отдыха.

Затрудненное дыхание лежа и ночные пробуждения из-за нехватки воздуха могут указывать на сердечную недостаточность. Ночные приступы удушья также встречаются при апноэ сна. Свист при выдохе, хрипы и длительный кашель чаще связаны с болезнями бронхов, в том числе астмой.

Внезапная одышка без очевидной причины, особенно после перелета или операции, требует срочной помощи, если ее сопровождают боль в груди при вдохе или отек одной ноги. Такие симптомы могут указывать на тромбоэмболию легочной артерии. Сочетание нехватки воздуха с давящей болью в груди, отеками или выраженной слабостью тоже требует особого внимания.

Бонадыкова советует начинать обследование с измерения давления, пульса и уровня кислорода в крови. Для поиска причины врач может назначить анализы, исследования сердца и легких. После периода малоподвижности кардиолог рекомендует возвращаться к тренировкам постепенно и прекращать занятие при боли в груди, головокружении или одышке, которая не проходит после отдыха.