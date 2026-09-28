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    Врач Антипина объяснила, почему 40 уколов от бешенства остались в прошлом

    Современная вакцина от бешенства не содержит живого вируса, а прежняя схема с 40 уколами больше не применяется. О профилактике болезни рассказала врач-рабиолог Ирина Антипина, сообщает Life.ru.

    28 сентября отмечается Всемирный день борьбы с бешенством. Антипина объяснила, что современная вакцина содержит инактивированный вирус. Он не может вызвать болезнь, но помогает сформировать иммунитет.

    По словам врача, прививки обычно переносятся нормально. Иногда возможны слабость, головная боль или повышение температуры, но не выше 37,5 °C.

    После контакта с животным Антипина советует обратиться в ближайший травмпункт: врач осмотрит повреждение, при необходимости обработает рану и назначит прививки. Они могут потребоваться даже при попадании слюны животного на кисти рук. Если собака ослюнила ноги, за ней можно наблюдать 10 дней без прививок. Когда наблюдать за животным невозможно, вакцинацию назначают.

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