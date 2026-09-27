Врач Алиев объяснил, когда детям не нужно промывать нос каждый день

Детям не нужно ежедневно промывать нос для профилактики простуды. При неправильном выполнении процедура может вызвать жжение, кровотечение и боль в ушах, сообщил врач-отоларинголог «СМ-Клиника» для детей Алигусейн Алиев, пишет Life.ru .

Алиев пояснил, что промывание носа не гарантирует защиты от инфекции. Риск связан прежде всего с ошибками при проведении процедуры. При аллергическом рините и хроническом риносинусите регулярное применение солевых растворов может быть частью лечения.

Слишком концентрированный раствор способен вызвать жжение. Для обычного увлажнения чаще подходит изотонический раствор с содержанием соли около 0,9%. Эфирные масла, травяные настои и антисептики без назначения врача добавлять не следует.

Сильный напор, особенно при заложенности носа, может вызвать боль и давление в ушах. Продолжать промывание через неприятные ощущения нельзя. Для детей нужно подбирать способ и устройство с учетом возраста. Раствор следует готовить на стерильной, дистиллированной или кипяченой и остуженной воде, а устройство — очищать и просушивать после использования.

При повторяющихся жжении, боли или кровотечении Алиев советует прекратить процедуру и обратиться к врачу. Если нос постоянно заложен, важно выяснить причину: промывание может облегчить симптомы, но не заменяет обследование, передает «ФедералПресс».