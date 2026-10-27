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    Ветеринар Зорге рассказал, как отопление влияет на здоровье кошек

    Врач Зорге: здоровым взрослым питомцам подходит влажность 50–55%

    Сухой воздух может усилить симптомы хронических болезней кожи и дыхательных путей у кошек. Само отопление не повышает заболеваемость здоровых животных, рассказал ветеринарный врач Александр Зорге, сообщает газета «Известия».

    Сухость может вызывать шелушение кожи, раздражение глаз и слизистых. Однако зуд, облысение и постоянное вылизывание нельзя списывать на батареи. При покраснении глаз, выделениях или прищуривании нужен ветеринар.

    При бронхите сухой воздух способен усиливать симптомы, при астме опасны также пыль, дым и аэрозоли. Увлажнитель не лечит болезнь. Затрудненное дыхание требует срочного обращения в клинику.

    Жара и недостаток питья повышают риск обезвоживания, особенно при болезнях почек. Вялость, плохой аппетит, сухие десны, усиление жажды и мочеиспускания — поводы показать кошку врачу.

    Менять подходящий рацион зимой не нужно. Важно обеспечить свежую воду; влажный полнорационный корм дает дополнительную жидкость. Добавки назначают после консультации.

    Для здоровой взрослой кошки ориентир — 15–25 градусов и влажность 50–55%. Увлажнитель нужно регулярно мыть. Лежанку лучше поставить рядом с батареей: горячая поверхность грозит ожогом.

    Равномерная линька без зуда обычно не опасна. Проплешины и корочки требуют осмотра. Холод сам по себе не вызывает инфекций, но длительное охлаждение опасно.

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