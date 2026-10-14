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    Ветеринар Алешина объяснила, что поводок и намордник помогут защитить питомца от ядов

    Если собака проглотила что-то на улице, нужно незамедлительно обратиться к ветеринару: некоторые яды действуют быстро. Об этом предупредила заведующая Кунцевской ветклиникой Елена Алешина, сообщает Москва 24.

    Алешина посоветовала внимательно следить за питомцем на улице и всегда держать его на поводке. Намордник и знание команд также помогут снизить риск отравления.

    Если сразу попасть в клинику невозможно, ветеринар допустила применение кишечного адсорбента. Специальные препараты для собак продают в зоомагазинах; эксперт рекомендовала держать их дома. После этого нужно наблюдать за животным и при любых изменениях состояния, в том числе рвоте, диарее и особенно судорогах, сразу везти его к врачу.

    Алешина предупредила, что вызывать рвоту допустимо лишь при наличии опыта и знания правильной техники. Попытка залить подсоленную воду в пасть может привести к попаданию жидкости в дыхательные пути и гибели собаки.

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